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Ekonomi Marketlerde poşetler ne kadar? 2022’de market poşet fiyatı ne kadar?
Ekonomi

Marketlerde poşetler ne kadar? 2022’de market poşet fiyatı ne kadar?

Poşet parası ne kadar oldu? 2021 yılının sonuna gelinmesiyle birlikte vatandaşlar market poşet fiyatlarının yeni yılda ne kadara satılacağını sorgulamaya başladı. 2019 yılında geçilen yeni düzenlemeyle birlikte naylon poşetlerin satıcılar tarafından ücretli olarak verilmesi zorunlu hale getirilmişti. Peki, bu yıl yani 2022’de poşet fiyatı ne kadar oldu? İşte, 2022 poşet fiyatı...

Yeniakit Publisher
2021-12-02 15:28:00 - 2021-12-02 15:31:10
Marketlerde poşetler ne kadar? 2022’de market poşet fiyatı ne kadar?

Poşet fiyatı ne kadar? 2019’da zorunlu hale getirilen ücretli poşet uygulaması bu sene de devam edecek. Tüketicin gözü ise yeni poşet fiyatına çevrilmiş durumda. Peki son düzenleme sonrası poşetin fiyatı ne kadar oldu? İşte, 2020 poşet fiyatı…

2022 poşet fiyatı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, plastik poşetlerin 2022'de de 25 kuruştan satılacağını açıkladı. Ambalaj Komisyonu Plastik Poşet Alt Komisyonu, "2022 yılı plastik poşetlerin satış ücretlerinin belirlenmesi ve uygulamaya ilişkin görüş alış verişinde bulunulması" gündemiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında, ilgili sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla toplandı. Zincir marketler, 2019 yılında başlayan ücretli poşet uygulamasıyla birlikte 25 kuruştan satılan plastik poşet fiyatlarının 2022 yılında yüzde 100 zamlanarak 50 kuruşa satılmasını talep etti. Ancak bakanlık verdiği kararla talebe olumsuz yanıt verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, plastik poşetlere herhangi bir zam yapılmayacağını belirterek, 2022'de de 25 kuruştan satılacağını duyurdu. 

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