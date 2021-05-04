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Ekonomi Marketlerde neler yasaklandı? Marketler ne satmayacak? Bim, A101, Migros, Carrefoursa'da neler yasaklandı?
Ekonomi

Marketlerde neler yasaklandı? Marketler ne satmayacak? Bim, A101, Migros, Carrefoursa'da neler yasaklandı?

Tam kapanma uygulamasında çifte standarda mahal verdiği için zincir ve süper marketlerin temel gıda yanında A den Z’ye her şeyi satması vatandaşların tepkisini çekiyor ve tam kapanmada faaliyetleri durdurulan esnaflara haksızlık yapıldığı söyleniyordu. İçişleri Bakanlığı da zincir marketlerdeki satışlar için harekete geçti. Peki marketlerde neler yasaklandı? Marketler ne satmayacak? Bim, A101, Migros, CarrefourSA'da elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye ürünlerin satışı yasaklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-04 08:09:00 - 2021-05-04 08:09:33
Marketlerde neler yasaklandı? Marketler ne satmayacak? Bim, A101, Migros, Carrefoursa'da neler yasaklandı?

İçişleri Bakanlığı, marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğini bildirdi. Bu kapsamda daha önce illere gönderilen ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofislerin kapalı olacağının belirtildiği genelgede, vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcıların tam kapanma döneminde 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, zincir ve süper marketlerin pazar günleri kapalı kalacağına yeniden değinildi.

Marketlerde elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim satışı ne zaman yapılmayacak?

Buna göre, marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. 7 Mayıs Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek. Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

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