Marketlerde indirim aldatmacası
Süper marketlerde indirim adı altında müşterileri aldatma operasyonları durdurulamıyor.
Zincir, marketlerdeki fiyat spekülasyonları akıllara durgun verecek boyutlara gelirken, artık öyle fiyatlarla karşılaşılıyor ki müşteriler küçük dillerini yutuyor.
İndirim adı altında resmen tüketicileri aldatma anlamına gelen son operasyonu A101 yaptı.
A101'in 10 TL ve üzeri alışverişlerde 500 gram inek peynirinin fiyatı 70 Liraya indirildiği öne sürüldü. Peynirin indirim öncesi fiyatının ise 139 TL olduğu öne sürüldü.
Müşteriler "Bu peynirin kilosu 139 Liraysa, 75 TL'ye nasıl satılıyor? Fiyat 70 Liraysa 139 Liradan indirildiği nasıl iddia ediliyor?" sorusunu market sahiplerine yöneltirken, Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü'nün de konuyu soruşturması gerektiği bildirildi.