Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlarla tüm Türkiye’de 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00’e kadar sürecek tam kapanma, dün saat 19.00’da başladı. Tam kapanma sürecinde hangi iş yerlerinin açık olduğu ve kimlerin yasaktan muaf olduğu ise İçişleri Bakanlığı genelgesiyle belirlendi. Tam kapanma uygulaması çerçevesinde zincir marketlerde temel ihtiyaç ürünlerin dışındaki satışların yasaklanma kararı ilk olarak Kocaeli ve Kütahya’dan gelmişti. Zincir marketlerdeki temel ihtiyaçların dışındaki ürünlerin satışına ilişin gelişmeyi İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelge ile duyurdu. Buna göre, marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

Marketlerde aktüel ürünler yasak mı?

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan yeni tedbirler duyuruldu.

Buna göre, marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

7 Mayıs Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek. Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.