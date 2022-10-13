Marketler kontrol altında tutulmalı

Oğuzhan Gültekin

Kirişci ekim-aralık döneminde planlanan 20 kuruş çiğ süt prim desteğinin 2.5 katına çıkarılarak 50 kuruş olarak ödeneceğini söylemişti. Bu müjdeli haberin ardından süt üreticisinin eline toplamda 9 TL geçecek.

“Bitkisel üretim desteklenmeli”

Üst üste gelen müjdelerin ardından Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, çiğ süt üreticisinin sorunlarına dikkat çekti. Eroğlu, sorunların çözüme kavuşturulması için çağrı yaptı. Süt ineklerinin kesime gönderildiğini belirten Eroğlu, şöyle konuştu: “Devlet süt maliyetini doğru hesaplar ve üreticiye üretime devam etmesini sağlayacak bir ödeme yaparsa ülkemiz hayvancılığı, süt ve et üretimi çok kısa bir sürede gelişecektir. Üreticinin yaptığı hesaplamalara göre bugün için 1 litre çiğ süt maliyeti 11 TL’ye yakındır. Uzun vadeli hayvancılık politikaları hazırlanırken her zaman ifade ettiğimiz gibi özellikle süt ve et üretiminde destekleme sistemi değiştirilmelidir. Elektrik ve yem gibi girdi fiyatları gerçekçi olarak değerlendirilerek süt üretim maliyetini düşürecek desteklemeler, girdiler üzerinden yapılmalıdır. Özellikle yem fiyatları kontrol altına alınmalıdır. Ancak yem hammaddesinde dışa yani dövize bağımlı olduğumuz için, hayvancılık için bitkisel üretimin desteklenmesi acilen gündeme getirilmelidir. Fiyatları enflasyonu kontrol altında tutmak amacıyla yükseltmemek ve çok yakın bir gelecekte zaten düşme eğiliminde olan süt üretimini daha da geriletecektir. Piyasada ürün miktarı aşağıya geldiği için de fiyatlar aşırı artacaktır, süt ve süt ürünleri orta gelir grubu da dahil olmak üzere özellikle alt gelir grubundaki vatandaşlarımızı etkileyecektir.”

“Fedakârlık yalnızca beklenmemeli”

Eroğlu, şunları ifade etti: “Market fiyatlarını kontrol altında tutabilmek için referans fiyatı düşük tutulmaktadır. Ancak süt referans fiyatı 8 TL iken, marketlerde 1 litre süt perakende olarak 17-18 TL’den satılmaktadır. Türkiye hayvancılığının daha da gerilememesi, süt üreticisinin ayakta kalabilmesi gerekenler yapılmalıdır. Gençlerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı beslenebilmeleri için fedakârlık sadece üreticiden istenmemeli, marketler de kontrol altında tutulmalıdır. Bu serbest piyasa şartlarına müdahale etmek değil, ülkemiz insanının üreticimiz de dahil olmak üzere yeterli hayvansal protein alabilmesi, sağlıklı beslenebilmesi için alınması gereken acil tedbir olacaktır.”