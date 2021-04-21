Marketler hafta içi kaçta kapanıyor?
Marketler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle kısmi kapanma dönemi başladı. Vatandaşlar kısmi kapanma sebebiyle marketlerin hafta içi saat kaça kadar açık olduğunu araştırıyor. Peki, hafta içi marketler kaça kadar açık? Hafta içi market çalışma saatleri
Koronavirüs salgını sebebiyle 14 Nisan’dan itibaren hafta içi 19.00-05.00 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Ayrıca Cuma akşamı 19.00 ile pazartesi 05.00 saatleri arasında da kısıtlamalar mevcut. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle marketlerin kaçta açılıp kaçta kapandığı ise merak konusu. Peki, marketler kaçta kapanıyor?
Marketler hafta içi kaçta kapanıyor?
Marketler hafta sonları 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Hafta içi ise marketlerin açılış saatleri değişiklik gösterebiliyor. Ancak genellikle marketlerin pek çoğu hafta içi saat 10.00’da açılıyor. Hafta içi marketler 18.00’de kapanıyor.