Marketin ortasında iğrenç olay!
Sakarya'nın Karasu ilçesinde markette alışveriş yapan bir adam, marketin ortasına dışkısını yaptı.22 Ağustos 2019 Perşembe 16:10
Sakarya'nın Karasu ilçesi Merkez Plaj Caddesi'ndeki markete alışveriş yapmak için gelen kişi, bir süre reyonlar arasında gezdi.
Ardından kasaya ilerleyen kişi, marketin ortasına tuvaletini yaptı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ismi öğrenilemeyen kişinin ilk önce standın arkasına geçtiği, ardından yürürken dışkısını yaptığı görülüyor.
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