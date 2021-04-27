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Yaşam Markete gitmek yasak mı? Marketler bakkallar kaça kadar açık?
Yaşam

Markete gitmek yasak mı? Marketler bakkallar kaça kadar açık?

Marketler kaçta açılacak kaçta kapanacak? Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle ülkemizde tam kapanma dönemi başlıyor. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacak. Vatandaşlar tam kapanma sürecinde marketlerin, fırınların, kasapların, kuruyemişçilerin açık olup olmadığını merak ediyor. Hafta sonu marketler açık mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-27 09:42:00 -
Markete gitmek yasak mı? Marketler bakkallar kaça kadar açık?

Koronavirüs salgınında yeni bir dönem başlıyor. 26 Nisan’da gerçekleştirilen kabine toplantısında tam kapanma kararı alındı. 29 Nisan Perşembe saat 19.00 ile 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Peki, markete gitmek yasak mı olacak? Kim saat kaçta a-markete geçebilecek?

Markete gitmek yasak mı? Marketler bakkallar kaça kadar açık?

Tam kapanma sürecinde marketler, kasaplar, bakkallar, fırınlar, manavlar, kuruyemişçiler ve tatlıcılar belli saatler arasında hizmet verecek. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

 Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

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