Market alışverişinde yeni dönem başlıyor! Doğa severleri sevindirecek haber

Plastik tüketimini en aza indirmek için uygulanan ücretli naylon poşet projesi sonuçları olumlu yönde olduğu haberi sevindirdi. Meclis’e sunulan yeni projede ise depozito sistemi ile içecek ambalajlarından 20 milyar liralık tasarruf etmek hedefte. Yakın zamanda uygulamaya geçilecek.

Ücretli poşet projesiyle plastik tüketiminin yüzde 80'lere varan oranda azaltılmasından sonra, içecek ambalajlarında da 20 milyar lira tasarruf hedefleyen düzenleme geçen gece Meclis'te kabul edildi. Yasayla kurulacak olan Türkiye Çevre Ajansı, sıfır atık hedefi doğrultusunda, depozito bedeli alınarak piyasaya sürülen ürünlerin tüketilmesi sonrasında iade alınması ve depozito bedelinin geri ödenmesine dayalı bir sistem üzerinden çalışacak.