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Aktüel Markar Esayan, toprağa verildi
Aktüel

Markar Esayan, toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-10-22 16:15:17 -
Markar Esayan, toprağa verildi

İSTANBUL (AA) - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, toprağa verildi.

Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde düzenlenen dini törenin ardından Esayan'ın cenazesi Şişli Ermeni Mezarlığı'na getirildi.

Esayan, burada toprağa verildi.

Mezarlıktaki törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan ve Esayan'ın ablaları Nergis Erdik, Arşaluys Agopyan, Nadya Esayan, Hilda Hamamcıyan ile kardeşi Sima Esayan katıldı.

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