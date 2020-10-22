Markar Esayan son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybeden AK Parti Milletvekili Markar Esayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Markar Esayan için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde düzenlenen dini törenin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sözlerine baş sağlığı dileyerek başladı.

Kurtulmuş, Esayan için duygu ve düşüncelerini şu ifadelerle anlattı:

"Hakikaten Markar Esayan çok değerli bir dost, Türkiye sevdalısı, Anadolu topraklarına, bu ülkeye her bakımdan hayran, tam manasıyla demokrasiyi içselleştirmiş, milletin iradesine sahip çıkan, milletin kültürüne, geleneklerine sahip çıkan çok değerli bir arkadaşımızdı. Gerçekten yokluğunu hissedeceğiz."

Özellikle böyle bir ortamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla bu törenin yapılmasının fevkalade anlamlı olduğunun altını çizen Kurtulmuş, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan'ın törendeki konuşmasının ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Markar ile ilgili konuşmasının tarihe not düşüldüğünü dile getirdi.

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu topraklarda asırlar boyunca beraber yaşayabilme iradesine sahip olan Markar gibi dostlarımızın, arkadaşlarımızın artmasını istiyoruz. El birliğiyle bu vatanı daha güzel bir noktaya getirebilmek için hep beraber mücadele edeceğiz. Ruhu şad olsun. Hayırla her zaman hatırlayacağız. Ailesine, sevenlerine, dostlarına ve Türkiye Ermeni Cemaatine baş sağlığı diliyorum. İnşallah, onun yerini dolduracak çok değerli, yeni gençlerin yetişmesi de mümkün olur diye temenni ve dua ediyorum."

- "Ülkesini çok severdi"

Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu da bugün hem AK Parti'nin hem de Ermeni cemaatinin üzüntülü günlerinden birini yaşadıklarını dile getirdi.



Markar Esayan'ın cenazesinin ebediyete uğurlanmak üzere mezarlığa doğru yola çıktığını belirten Şirinoğlu, "Kendileri bir milletvekili olduğu halde vatandaşlarına ve arkadaşlarına karşı saygılı bir insandı. Hiçbir toplantıyı kaçırmazdı. Cemaatinde sevilen biriydi. Siyaseti güç olarak kullanmazdı, insani tarafı ağır basardı. Ülkesini çok severdi. 1,5 sene önce bu kötü hastalığa yakalandı ama maalesef kendisini kaybettik." dedi.



Cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bakanlar ve bütün devlet yetkililerinin hazır bulunduğunu ifade eden Şirinoğlu, "Devletimiz, cemaatimizi onore etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız kesinlikle bizim cemaate güven telkin etmiştir, kollarını cemaatimizin üzerinden hiç eksik etmemiştir. Her başımız sıkıştığında, Sayın Cumhurbaşkanımıza gidip ihtiyacımızı söylediğimizde, sıkıntımız olduğunda ilgilenmiştir. Allah devletimizden razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız ve bakanlarımız cemaatimizi ve rahmetli Esayan'ın ailesini onore etmiştir." diye konuştu.

- "Türkiye'nin tanıdığı bir isim oldu"

Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da Esayan'ın meslektaşları olduğunu belirterek, Star ve Akşam gazetelerinde birlikte çalıştıklarını söyledi.



Bunun yanında Esayan'ın siyasetçi kimliğiyle de son dönemde kamuoyunun gündeminde olduğunu dile getiren Kartoğlu, şunları kaydetti:



"Tanıdığımız Markar'ı bir gazeteci, biraz edebiyatçı aslında, kalemi güçlü bir yazar olarak biliyoruz ama onun yanında bir kültür insanıydı. Hem Türkiye Ermenisi olarak hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve vatanseveri olarak hem de bir Türkiye Cumhuriyeti aydını olarak tarih, kültür, Türkiyelilik bilinciyle tanıdığımız bir arkadaşımız oldu. Türkiye'nin tanıdığı bir isim oldu. O bakımdan kıymeti, kaybıyla daha fazla hissettiğimiz bir değere sahip.

Ben 'Markar nasıl biriydi'yi anlatırken, ben bir dostumu, arkadaşımı kaybettim. Siyaset önemli bir değerini kaybetti ama Türkiye çok kıymetli bir milletvekilini kaybetti. Bu milletin bir vekili olarak hem Türkiye içinde hem de dışında Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı birtakım saldırıların da hedefindeydi aynı zamanda ve bunlarla da mücadele ediyordu. O bakımdan bıraktığı bir miras var. O miras çalıştığı gazetelerin, Türkiye'de Ermenice yayınlanan, İstanbul'da Ermenice yayınlanan Agos başta olmak üzere, Star'ın, Akşam'ın arşivindeki yazılarıyla zaten Türkiye'ye seslenmeye devam edecek. Bizimle birlikte olmaya devam edecek. Kitaplarıyla yine Türkiye'ye seslenmeye devam edecek. Bence Markar kimdi, ne yaptı, neyi temsil ediyordu, ne anlatıyordu sorusunun cevabı, bizim ya da diğer dostların anlatacaklarından çok kendi anlattıklarında saklı."

