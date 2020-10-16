Markar Esayan kimdir?

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan 51 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti. Esayan'ın ölüm haberini duyuran Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Sevgili Markar Esayan'ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir tedavi gören Esayan'ı daha önce evinde ziyaret etmişti.

Aynı zamanda yazar olan Esayan'ın 2005-2015 yıllarında 5 kitabı yayımlanmıştı.

Markar Esayan ailesine başsağlığı mesajları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Markar Esayan için başsağlığı mesajı yayınladı.

Ünal paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"MKYK üyemiz, İstanbul Milletvekilimiz, Tanıtım ve Medya Bşk. Yard. değerli dostum, güzel insan sevgili Markar Eseyan aramızdan ayrıldı, acımız büyük. Ailesi ve sevenlerinin derin acısını paylaşıyor, başsağlığı diliyorum. İlkeli ve dürüst insan rahat uyu. Dualarımız seninle."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Bakan Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşimizi kaybettik. Takdir-i ilahi... Başımız sağ olsun Markar Esayan Aydın, dost, insan, inanmış bir kardeş... Duamız seninle, bu toprakların asil çocuğu."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal medya hesabından yayınladığı başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Milletvekilimiz Markar Esayan, yakalandığı rahatsızlıktan dolayı vefat etti. Değerli bir dostu kaybetmenin derin üzüntüsünü taşıyorum. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yayınladığı başsağlığı mesajında şunları kaydetti:

"Çok sevdiğimiz, güzel insan İstanbul Milletvekilimiz Markar Esayan aramızdan ayrıldı. Kederli ailesinin acısını paylaşıyor, başsağlığı diliyorum."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı Twitter'dan hayatını kaybeden AK Parti Milletvekili Esayan için başsağlığı mesajı yayınladı:

Altun mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkenin evladı, adam gibi adam, güçlü bir entelektüel ve vizyoner bir siyasetçi idi Markar Esayan. Sohbetini, gayretini, samimiyetini ve dostluğunu özleyeceğim. Ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Geçen yıl “iyi yaşamaya, iyi ölmeye bakalım” demişti..."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de başsağlığı mesajı yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Değerli kardeşimiz, zarif arkadaşımız Markar Eseyan’ı kaybettik. Çok değerli bir insan, çok güzel bir arkadaştı. Başımız sağolsun..."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Twitter'dan başsağlığı mesajı yayınladı.

Bakan Zümrüt Selçuk mesajında şunları kaydetti:

"Nezaketi ve entellektüel birikimiyle bildiğimiz AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Markar Esayan’ın vefatı dolayısıyla üzgünüz. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun."

Markar Esayan kimdir?

1969 İstanbul Şişli doğumlu Markar Esayan ilkokulu Bomonti Mıhitaryan, liseyi ise Özel Getronagan Ermeni Erkek Lisesi'nde okudu.

1995 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi lisans eğitimini tamamladı.

Yüksek lisansını Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler bölümünde yaptı. Master tezi "19. Yüzyıl Ermeni Gerçekçi Edebiyatı'nda Sınıf Çatışmaları, Burjuvazinin Doğuşu ve Modernite" başlığını taşıyan ve alanında bir ilk olan konuyu kapsıyordu. 1997 yılından beri aralıklarla yazdığı Agos Gazetesi'nde 2001 yılından itibaren Hrant Dink'in davetiyle "Dar Kapı" başlığı altında köşe yazıları kaleme almaya başladı. Esayan birçok sivil toplum örgütünde çeşitli projelerde çalıştı ve danışmanlık hizmeti verdi.

Hrant Dink'in 19 Ocak 2007 tarihinde elim bir suikasta gitmesiyle Dink sonrası Agos'un yayın hayatına devam edebilmesi adına Etyen Mahçupyan ile birlikte çalıştı. Dink'in birinci ölüm yıldönümünden sonra Agos'tan ayrıldı. Bir süre sonra yazılarına da son verdi.

2013 yazından itibaren Yeni Şafak ve Daily Sabah gazetelerinde, Serbestiyet ve Turkey Agenda internet sitelerinde köşe yazmaya devam etti.

Aynı zamanda edebiyatçı olan yazarın ilk romanı, "Şimdinin Dar Odası" 2004 İnkılâp Kitabevi Büyük Ödülü'nü kazandı ve 2005 yılında okuyucuya ulaştı. İkinci ve ilk romanın devamı olan romanı "Karşılaşma" ise Ekim 2007'de okuruyla buluştu. Üçüncü romanı Jerusalem ise 2011 yılında Timaş yayınevinden çıktı.

Markar Esayan İngilizce ve Ermenice dillerini konuşup yazabilmektedir.

KİTAPLARI

* "Şimdinin Dar Odası", İnkılap Kitabevi, Şubat 2005

* "Karşılaşma", Hayykitap, Eylül 2007

* "Jerusalem", Timaş Yayınları, Haziran 2011

* "Dünyayı Durduran 60 Gün", Cemil Ertem ile birlikte, Etkileşim Yayınları, Ağustos 2013

* "İyi Şeyler", Etkileşim Yayınları, Kasım 2013