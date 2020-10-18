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Aktüel Markar Esayan, 22 Ekim'de son yolculuğuna uğurlanacak
Aktüel

Markar Esayan, 22 Ekim'de son yolculuğuna uğurlanacak

AK Parti İstanbul Milletvekili Esayan'ın cenazesi, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde yapılacak törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'nda defnedilecek

Yeniakit Publisher
2020-10-18 16:09:08 -
Markar Esayan, 22 Ekim'de son yolculuğuna uğurlanacak

İSTANBUL (AA) - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın cenazesi perşembe günü toprağa verilecek.

Mide kanseri rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören ve cuma günü vefat eden Markar Esayan için 22 Ekim Perşembe saat 14.00'te Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde tören düzenlenecek.

Esayan'ın cenazesi, Şişli Ermeni Mezarlığı'nda defnedilecek.

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