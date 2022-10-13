Markalaşan gücünü tahkim eder kârını katlar

Firmalar markalaşmak için yarışıyor. Bu yarışı veriler de net şekilde ortaya koyuyor. TÜRKPATENT verilerine göre 2021’in ilk 8 ayında 110 bin 624 olan marka başvuru adedi 2022’nin aynı döneminde yüzde 4.8 artarak 115 bin 927’ye çıktı.

Başvurular arttı

Bahar ve yaz aylarında yoğunlaşan başvuru adedi nisanda yüzde 11.7 (15 bin 452), mayısta yüzde 24.2 (13 bin 533), haziranda yüzde 11.8 (16 bin 393), temmuzda yüzde 16 (11 bin 727), ağustosta yüzde 28.9 (16 bin 266) yükseldi. İllere bakıldığında 2022’nin 8 ayında İstanbul 50 bin 539, Ankara 9 bin 509, İzmir 7 bin 535 başvuruyla ilk 3’te yer aldı. Bursa 5 bin 326, Antalya 4 bin 299, Konya 3 bin 329, Gaziantep 2 bin 914, Kocaeli 2 bin 385, Adana 2 bin 154, Muğla bin 819, Mersin bin 748, Kayseri bin 701, Denizli bin 542, Hatay bin 133, Sakarya bin 127, Manisa 822 başvuruyla öne çıktı.

Tablo olumlu

Art arda gelen marka başvuruları olumlu bulunuyor. Marka danışmanları tarafından başvuruların daha da artacağı belirtiliyor. İlaveten “Firmalar güçlenip büyümek ve gelirlerine gelir eklemek için marka alıyorlar” ifadesi kullanılıyor. Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz de YENI AKIT’e yaptığı açıklamada marka başvuru sayısının hızlı olmasa da yükseliş olduğunu altını çizerek, “Bu ivme ticaretin genişlemesinden ve firmaların yeni ürünler yahut hizmetler ortaya koymalarından kaynaklanıyor” dedi. Yamankaradeniz, eticaretin güçlenmesinin markalaşmaya yönelimi artırdığını vurguladı. Yamankarediniz, “E-ticaret gerek Türkiye’de gerek bölgede gerekse dünyada ilerlediği için peş peşe marka başvurularında bulunuluyor. Bu memnuniyet verici. Şu anda marka sayısının artması dikkat çekici. Daha evvel ticaret daralırken marka ve patent sayıları artardı. Şu anda ise ticaret genişlerken marka ve patent sayısının arttığını gözlemliyoruz ki bu ilerisi için umut verici” diye konuştu. Yamankaradeniz, marka olmanın firmalar için faydalı olduğuna işaret etti. Yamankaradeniz, “Marka olan kuvvetlenir, ürününü kıymetli kılar, ihracatını yukarıya taşır” şeklinde konuştu. Yamankaradeniz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Marka olmak bir yolculuktur. Bu yolculuk esnasında devamlı markaya yatırım yapılmalıdır. Marka mutlaka ve mutlaka teknolojiyle, tasarımla, insan kaynağıyla, tüketici güveniyle desteklenmelidir. Bu yolculuk esnasında emin adımlar atmak için iyi bir strateji belirlenmelidir. Rastgele adımlarla marka yolculuğunu noktalamak mümkün değildir. Firmalar bu konuda oturup çalışmalılar. Aşama aşama ilerlemek gerektiğini bilmeliler. İlk etapta yerel, ikinci etapta bölgesel, üçüncü etapta küresel marka olmayı amaçlamalılar. Çok ama çok dikkatli olmalılar. Dünyaya açılan firmaları, markaları incelemeliler. Bu markaların bulundukları konuma kolay gelmediklerini unutmamalılar.” Yamankaradeniz, genç yatırımcılara da “Sabırlı olun. Güçlenmek, gelirinizi arttırmak için istikrarlı şekilde markaya yatırım yapmak zorunda olduğunuzu aklınızdan çıkarmayın” diye seslendi.

Atak var

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Yamankaradeniz, patent başvuru adedinde bir miktar artış müşahede edildiğini dile getirerek, şunları söyledi: “Bunda AR-GE merkezleri ve teknoparklar önemli rol oynuyorlar. Buralar inovasyonda dönüşümün önünü açıyorlar. Şu anda medikal, makine sanayiinde önemli çalışmalar yapılıyor. Alternatif hammaddeler, yan ve ara mamuller üretiliyor. Haliyle yeni buluşlar ortaya çıkıyor. Türkiye’de hammadde, yan ve ara mamul üretiminde bir atak var. Haliyle ihracat gibi ithalat da artıyor. Çünkü üretimde ithal hammaddeden yararlanılıyor. Bu da bir yük olarak karşımızda olup yerli hammadde üretmeyi gerektiriyor. Şu hakikat ki üretimde kullanılan hammadde yarı ve ara mamul Türkiye’de üretilmeli. Üretilmeli ki biz ihracat gelirimizi daha da arttıralım. Bu bir anda olmaz. Türkiye’nin ilerlediği alanlardan biri savunma sanayii. Ülke bu alanda 20 senede bu seviyeye geldi. İyi ki vaktinde yerlileşme hamlesi başlatıldı da bu seviyeye gelindi. Diğer alanlarda böyle bir hamle başlatılırsa 10, 20 senede çok iyi yerlere varacağımıza kuşku yok.”