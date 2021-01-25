Marka erkek kıyafetleri icradan toplu satışa çıktı
İstanbul Anadolu 24. İcra Dairesi muhtelif cins, miktar ve değerde marke erkek kıyafetlerini toplu satışa çıkardı. Muhammen bedeli 149 bin 200 TL olan kıyafetler toplu satılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre gömlek, triko kazak, T-shirt, pantolon, kravat, deri kemer, takım elbise, kumaş yelek, ceket, kışlık mont, ayakkabı, deri ceket şeklinde oluşan yüzlerce marka kıyafetin ilk satışı 22.02.2021 günü saat 11.30-11.35 arasında Çamlık Mahallesi İkbal Caddesi Ud Sk. No: 9 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacak.
Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ