Mark Zuckerberg, şirket hisselerini milyonlarca dolara sattı! Dünyaca ünlü isim nakde çevirerek milyonlar kazandı

Meta Platforms’un CEO’su Mark Zuckerberg, Kasım ayında şirket hisselerinin yaklaşık 190 milyon dolarlık bir kısmını nakde çevirerek, 2021’den bu yana ilk kez büyük bir satış gerçekleştirdi. Bu hamle, Meta’nın hisselerinin bu yılki güçlü performansının ardından geldi.

Zuckerberg’ün vakfı, hayırseverlik ve siyasi bağışlar için kullanılan araçlarını içeren başvurularında, bu yaz planlanan ticaret planları kapsamında 500.000’den fazla hisse sattığını açıkladı. Şirket hisseleri, 2022’de yaşadığı düşüşü neredeyse telafi ederek, yılbaşından bu yana Nasdaq Composite’in %166’lık bir artışını geride bıraktı.

Meta, Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi popüler platformları bünyesinde barındıran bir sosyal medya devi olarak, yapay zeka odaklı teknolojilerdeki gelişmelerle yatırımcılardan büyük ilgi gördü. Bu yılın “Muhteşem Yedi” hisse senetleri arasında yer alan Meta, Tesla ve Nvidia gibi devlerle birlikte öne çıkıyor.

Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan, yaşamları boyunca Meta hisselerinin %99’unu hayır işleri için bağışlama sözü vermiş durumda. Bu taahhüt, Warren Buffett ve Bill Gates’in öncülük ettiği Giving Pledge hareketine 2010 yılında imza attığı bir süreçten geliyor.

Teknoloji dünyasının diğer liderleri de benzer şekilde hisse senedi işlemleri gerçekleştiriyor. Apple’ın CEO’su Tim Cook, Ekim ayında vergilerden sonra 42 milyon dolar değerindeki hisselerini satarken, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Mayıs ayında uzun bir aradan sonra şirketin hisselerinden birini satın aldı.

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Meta’nın hisse senedi işlemi, Zuckerberg’in kişisel servetini etkileyerek Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde yeniden ilk 10’a girmesini sağladı. Zuckerberg, Pazartesi günkü kapanışta tahmini 116 milyar dolarlık servetiyle endekste dokuzuncu sıradaydı.