Mario Situm’un ailesi ile ev halleri

Hes Kablo Kayserispor’un Hırvat futbolcusu Mario Situm, eşi ve çocuğu ile çizgi kahramanlara özendi.

Hes Kablo Kayserispor’un devre arasında kadrosuna kattığı kanat oyuncusu Mairo Situm, Covid-19 nedeniyle liglerin ertelenmesinden ötürü zamanının büyük bir bölümünü ailesi ile birlikte evde kalarak geçiriyor. Evde kaldığı sürede hem eşi Nika Situm, hem de oğlu ile birlikte eğlenceli vakit geçiren Mairo Situm, çizgi kahramanlara özendi. Mario Situm yüzüne Batman maskesi çizerken, eşi Nika’nın yüzüne Spiderman, oğluna ise Süperman maskesi çizdi.

Mario Situm, "Zor günler geçiyor ama kısa sürede her şey normale dönecek. Bende bu süreçte eşim ve oğlum ile birlikteyim. Eğlenceli ve keyifli zamanlar geçiriyoruz. Bugün de böyle olduk. Herkese iyi eğlenceler, iyi günler" mesajı verdi.