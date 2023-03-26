Mario Balotelli'den Roberto Mancini'ye cevap geldi!

Geçen sezon Süper Lig'de Adana Demirspor'da forma giyen ve göstermiş olduğu performans ile dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu Mario Balotelli, İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin forvet sözleri hakkında olay yaratacak bir paylaşım yaptı.

BALOTELLI'DEN MANCINI'YE GÖNDERME

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, forvet konusundaki eksiklerle ilgili serzenişte bulunmuştu. Balotelli, eski hocası hakkında sosyal medyadan paylaşım yaptı. İtalyan oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İtalya'da yeterince forvet var ve hepsi formda, güven bana" açıklamasını yaptı.

Balotelli bir diğer paylaşımında ise "Pişmanlık, düzenli olarak dersini almayan ve her şey bittiğinde oraya varamayanların duygusudur. Ya da basitçe söyleyeyim, oraya asla varamazlar" dedi.