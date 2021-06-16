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Gündem Marin yedi ödetti Ekrem-Mansur yedi yattı
Gündem

Marin yedi ödetti Ekrem-Mansur yedi yattı

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in kahvaltı masrafını devlete ödetmesiyle başlayan tartışmalar, CHP’li belediye başkanlarının keyfi harcamalarını yeniden gündeme getirdi. Resmi konutunda yaşamasına rağmen her ay ailesinin kahvaltı masrafı olarak 300 euro ödeme talep eden Finlandiya Başbakanı Marin hakkında soruşturma başlatıldı. 300 euroluk polemik sonrası Finlandiya Başbakanı Marin’in partisi yerel seçimleri kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 09:52:00 -
Marin yedi ödetti Ekrem-Mansur yedi yattı

 Haber Merkezi 

Benzer skandallara ismi karışan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise göbeğini şişirip oturdu. ABB iştiraki BEL-PA AŞ’nin, Halk TV’ye 30 bin lira yemek ödemesi yapması soruşturma konusu yapılmadı.

'Halk’ yedi millet ödedi

İBB Başkanı İmamoğlu’nun Sait Halim Paşa Yalısı’nda verdiği yemekte içki açma (buşon) parası olarak belediyeye 3 bin 115 lira ödettiği skandal yanına kâr kaldı. İmamoğlu’nun CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanına verdiği yemeğin 319 bin 780 liralık faturasını İBB’ye ödetmesi de hiçbir işleme tâbi tutulmadı.
Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

hizipsavar

eskiden yargı çakma alevi dedeleri ile chpli siyasi görüş altındayken odalar içki şişesinden geçilmiyordu adamlar senede 4-5 dava bakıyordu. birde şimdi utanmadan adalet diye geziyorlar siz adaletin ne oluğunu biliyormusnuz hdpkk ya bakanlık veren hainler.
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