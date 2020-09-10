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Dünya Maria Kolesnikova: Başıma çuval geçirip ülke dışına çıkarmaya çalıştılar
Dünya

Maria Kolesnikova: Başıma çuval geçirip ülke dışına çıkarmaya çalıştılar

Belarus’ta gözaltında bulunan muhalif lider Maria Kolesnikova, başına çuval geçirilerek yurt dışına kaçırılmak istendiğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 17:03:00 -
Maria Kolesnikova: Başıma çuval geçirip ülke dışına çıkarmaya çalıştılar

Seçimden sonra eylemlerin bir türlü son bulmadığı Belarus’ta, gündemi sarsan iddialar peş peşe geliyor. Belarus’taki mevcut hükümete darbe yapmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan muhalif siyasetçi Maria Kolesnikova, avukatı aracılığıyla yine gündem olacak iddialarda bulundu. Koleskinova, gözaltındayken başına çuval geçirildiğini ve zorla Ukrayna’ya gönderilmek istendiğini öne sürdü.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kolesnikova’nın avukatı, başta Belarus polisi ve Devlet Güvenlik Komitesi olmak üzere sorumlular hakkında soruşturma başlatılmasını istediklerini söyledi.

Muhalif siyasetçi Maria Kolesnikova'nın halen “darbe girişimi” suçlamasıyla gözaltına tutulduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde Kolesnikova tarafından ortaya atılan iddia da çok konuşulmuştu. Kolesnikova’nın Minsk’te maskeli birkaç kişi tarafından bir minibüse bindirildiği ve kaçırıldığı söylenmişti. Belarus Devlet Medyası ise, bir sün sonra Kolesnikova’nın Ukrayna’ya geçmek isterken yakalandığını ve gözaltına alındığını belirtmişti.

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