Margarita Simonyan'dan Rusya'yı eleştiren Ermenilere sert cevap: Gidip kirli dilinizi kesin!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Rusya ve Azerbaycan Devlet Başkanları ile anlaşmaya vararak yenilgiyi kabul etti. Bu haber ülkede iç karışıklığa neden olurken, Paşinyan suçu ordunun üzerine attı ve ordunun brifingleri sonucu savaştan çekildiklerini söyledi.Ermeni vatandaşlar mağlubiyet haberini aldıktan sonra hükümet binasını bastı ve Paşinyan'ın istifasını istedi. Ermenistan'da eleştiri konularından biri de Rusya oldu. Rusya'nın gereken desteği sağlamadığı bildirilirken, bu eleştirilere cevap geldi.

"Rusya'yı eleştiren her ermeni kirli dilini kesmelidir"

Rusya'nın en büyük medya ağı olan RT ve Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan Rusya'yı eleştiren Ermenileri sert bir dille eleştirdi. Simonyan, "Şu an Rusya'yı eleştirmeye cesaret eden her Ermeni gidip kirli dilini kesmelidir" dedi.

"Bu savaşın ön koşulunu yaratan ulusal haini iktidara getirdiler”

Ermeni vatandaşlarının sadece kendini eleştirmesi gerektiğini belirten Simonyan, "Bu savaşın ön koşulunu yaratan ulusal haini iktidara getrdiler" ifadelerini kullandı.

“Rusya olmasaydı Karabağ gelecek hafta kaybedilebilirdi"

Simonyan açıklamalarının devamında, "Her Ermeni bir şeyi anlamalıdır: Rusya olmasaydı, tüm Karabağ gelecek hafta tamamen kaybedilebilirdi" şeklindeki ifadelere yer verdi.