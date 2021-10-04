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Gündem Mardinli genç usta, 12 bin yıllık gizemli Göbeklitepe telkari sanatıyla buluşturdu
Gündem

Mardinli genç usta, 12 bin yıllık gizemli Göbeklitepe telkari sanatıyla buluşturdu

Mardinli genç usta Ayseli, 8 yaşından itibaren telkari sanatını yaşatmaya çalışıyor. Farklı illerde yapılan festivallere katılan Ayseli, dedelerinden kalan mesleği yaşatıyor. Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen 1071 Malazgirt etkinliklerine katılan Ayseli, 12 bin 450 parça kullanarak 6 ayda telkari sanatıyla yaptığı Göbeklitepe'yi sergiledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 22:25:00 -
Mardinli genç usta, 12 bin yıllık gizemli Göbeklitepe telkari sanatıyla buluşturdu

Telkari sanatının milattan önce 3 bin yılana dayanan bir geçmişinin olduğunu belirten Ayseli, 12 bin yıllık gizemli Göbeklitepe'yi sanatıyla buluşturduğunu söyledi.

"Telkari sanatının 5 bin yıllık geçmişi var"

Ayseli, "8 yaşından beri bu sanatı yapmaktayım. Telkari milattan önce 3 bin yılına dayanan 5 bin yıllık bir sanattır. Gümüş işleme tellerinin, kaynakla birleştirilerek şekillenmesinden oluşuyor. Genelde kulakta küpe, boyunda gerdanlık, omuzda pazubantlı, belde kemer, sigara tabakası, şamdanlık, peçetelik şeklinde üretimi yapılmaktaydı eski dönemlerde." dedi.

"Telkari, emeğin şekil bulmuş halidir"

Telkaride kullanılan motiflere de değinen Ayseli, "Telkaride kullanılan motifler genelde papatya, su damlası, doğadan esinlenerek kelebek. Birçok telkari eserin geçmişten günümüze geldiği ve sanatın geçmiş dönemde revaçta olduğu görülmektedir. Kısaca telkari, emeğin şekil bulmuş halidir." ifadesini kullandı.

Göbeklitepe için 12 bin 450 parça kullandı

12 bin 450 parça kullanarak Göbeklitepe'yi telkari sanatıyla buluşturduğunu dile getiren Ayseli, "İnsanlık tarihinin buluşla birlikte değiştiğini düşündüm. 10 bin yıl önce insanların yaptığı bu eserin kendi sanatımla icra etmek istedim. Yaklaşık 6 aylık bir zaman aldı. Yaklaşık 12 bin 450 parçadan oluştu. Eserin bir köşesinde Göbeklitepe de bulunan turna figürü var.  Göbeklitepe'yi bilenler yaptığım bu eseri görünce hayranlıkla izliyorlar." diye konuştu.

Kaynak: İLKHA




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