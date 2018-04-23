Mardin’in Nusaybin ilçesinde çocuklar yol kontrolü yaptı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlikte yol kontrol noktalarındaki görevli askerleri ziyaret eden üniformalı çocuklar, araçları durdurup kimlik kontrolü yaptı.

Renkli görüntülere sahne olan uygulamayı, durdurulan araçlardaki vatandaşlar tebessümle izledi.

Şehit Aileleri Derneği Temsilcisi Celal Aslan tarafından düzenlenen etkinlikte, çocuklar daha sonra asker ağabeyleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA