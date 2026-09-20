Mardin'in aradığı 13 yaşındaki Selahattin'den acı haber! Mısır tarlasında ölü bulundu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mardin'in Derik ilçesinde dün arkadaşlarıyla buluşmak için evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 13 yaşındaki çocuk mısır tarlasında ölü bulundu.
Konuk Mahallesi'nde Selahattin Karayel (13), 19 Eylül'de evinden ayrıldı. Karayel'den haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, vatandaşların, dronların ve köpeklerin de desteğiyle Karayel'in bulunması için mahalle kırsalında çalışma başlattı. Yapılan aramalar sonucu Karayel, bir mısır tarlasında ölü olarak bulundu.
İlk incelemenin ardından çocuğun cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Jandarma, olayın aydınlatılması için özel ekip kurdu.
Karayel’in beraber görüldüğü 3 arkadaşı ise ifade için karakola götürüldü.