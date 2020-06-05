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Aktüel

Mardin’in 58 mahallesinde elektrik kesintisi uygulanacak

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Yeniakit Publisher
2020-06-05 12:23:03 -
Mardin’in 58 mahallesinde elektrik kesintisi uygulanacak

Mardin’in Mazıdağı ve Derik ilçelerine bağlı 58 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak


Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden yapılan açıklamada, Etifosfat Trafo Merkezinde TEİAŞ tarafınca TR-A trafosunda 7 Haziranda 04.00-06.00 saatleri arasında TR-B trafosunda ise 7 Haziranda 06.00-08.00 saatleri arasında TCS röle değişimi çalışmaları yapılacağından, Mazıdağı ve Derik ilçelerine bağlı 58 mahallede enerji kesintisi uygulanacağı belirtildi.

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