Mardin’e 2 milyon liralık turizm yatırımı

Tarihi dokusu ve doğal zenginlikleriyle turizm alanında dünya markası haline gelen Mardin, yatırımcıların gözdesi haline geldi. Nusaybin ilçesinde bulunan Beyazsu Vadisi’nde turistleri ağırlamaya hazırlanan iş adamı Mahmut Biçen, bölgeye 2 milyon liralık yatırım yaptı.

Son iki yıl içerisinde sağlanan huzur ortamıyla tarihi güzellikleri ön plana çıkarak geçtiğimiz yıl 3 milyon turistin ziyaret ettiği Mardin, doğal güzellikleriyle de turistlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Mardin’in Nusaybin ve Midyat ilçelerine sınır olan Beyazsu’ya Biçen ailesi aile yerlerini yatırıma dönüştürerek 2 milyonluk dev yatırım ile ilçe turizmi ve istihdama katkı sunmaya başladı. Beyazsu’yun doğal güzelliklerini turizme kazandırmak için yatırım yapan Biçen ailesi bu yıl 5 milyon turist hedefi olan Mardin’de misafirlerini ağırlamak üzere geri sayım başlattı. 50 kişiye istihdam sağlayacak tesiste ilk kez turistler Beyazsu’da konaklama imkanı bulacak. Sembolik olarak gemi maketi yüzme havuzu ve doğal manzarası ile şimdiden gelin ve damatların gözdesi olan tesis turizm sezonunda bölge turizmine ve istihdama katkı sumak istiyor.

Yaptığı yatırım ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan iş adamı Mahmut Biçen, Beyazsu Vadisi’nde 8 bin dönüm arazi üzerine bölgenin, ilk konaklama ve sosyal tesisini kazandırdıklarını söyledi. Biçen ailesi olarak Mardin ve Nusaybin ilçesine katkıda bulunmak için 2 milyon lira tutarında yatırım yaptıklarını ifade eden Biçen, "Burada en az 50 kişi istihdam edeceğiz. İçinde su değirmeni, gemi maketi ile farklı bir ortam oluşturmak istedik. Babamızdan kalan bir miras, çalışmalarımız devam ediyor. Bu sezonda umutluyuz turistlerimizi ağırlayacağız. Tek sorunumuz bölgede GSM operatörleri çekmiyor. Bu da gelen misafirleri etkiliyor. Bu sorun çözülürse bölgemiz için güzel bir yatırım olacak" dedi.