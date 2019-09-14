Mardin'den acı haber! babasıyla aynı yaşta şehit oldu

Mardin’in Ömeryan kırsalında 7 Eylül günü PKK’ya yönelik sürdürülen operasyonda teröristlerin açtığı ateşte, Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şehit oldu, güvenlik korucusu Abdullatif Ekmen ise yaralandı. Yaralı Ekmen, Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Güvenlik korucusu Abdullatif Ekmen, dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Babasıyla aynı yaşta şehit oldu

Abdullatif Ekmen’in babasıyla aynı yaşta ve tarihte şehit olduğu ortaya çıktı. Ekmen’in kendisi gibi güvenlik korucusu olan babası Mehmet Ekmen’in, 13 Eylül 1993 tarihinde PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olduğu belirtildi.