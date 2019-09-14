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Mardin'den acı haber! babasıyla aynı yaşta şehit oldu

Mardin'de 7 Eylül'de düzenlenen saldırıda yaralanan güvenlik korucusu Abdullatif Ekmen, şehit oldu. Ekmen'in babasının da 13 Eylül 1993'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edildiği öğrenildi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 13:10
Mardin'den acı haber! babasıyla aynı yaşta şehit oldu

Mardin’in Ömeryan kırsalında 7 Eylül günü PKK’ya yönelik sürdürülen operasyonda teröristlerin açtığı ateşte, Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şehit oldu, güvenlik korucusu Abdullatif Ekmen ise yaralandı. Yaralı Ekmen, Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Güvenlik korucusu Abdullatif Ekmen, dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Babasıyla aynı yaşta şehit oldu

Abdullatif Ekmen’in babasıyla aynı yaşta ve tarihte şehit olduğu ortaya çıktı. Ekmen’in kendisi gibi güvenlik korucusu olan babası Mehmet Ekmen’in, 13 Eylül 1993 tarihinde PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 13:10
  1. Mardin
  2. Abdullatif Ekmen
  3. Mehmet Ekmen

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  • AylaAyla41 dk önce
    Şehitoglusehit bize şefaatçi olasib

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