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Mardin'de yürek yakan olay! 4 kardeş yan yana toprağa verildi

Mardin'den cenaze dönüşü Antalya'da geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatlarını kaybeden 4 kardeş yan yana toprağa verildi.

26 Eylül 2019 Perşembe 12:47
Mardin'de yürek yakan olay! 4 kardeş yan yana toprağa verildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akrabalarının cenazesine katıldıktan sonra dönüş yolunda Antalya Akseki yakınlarında geçirdikleri trafik kaza sonrası yaşamlarını yitiren Tuncer ailesinden 4 kardeş, Arıklı köyünde yan yana toprağa verildi.

Gözyaşlarıyla defnedildiler

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında vefat eden Mahsun Tuncer, Mecit Tuncer, Mehmet Ali Tuncer ve Bişar Tuncer'in cenazeleri İstanbul'dan tarifeli uçakla aktarmalı olarak Mardin Havalimanı'na getirildi. Akrabaları ve kalabalık bir grup tarafından karşılanan cenazeler, defnedilmek üzere Kızıltepe'ye bağlı Arıklı köyüne götürüldü. Acılı baba Şerif Tuncel taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından 4 kardeş gözyaşları arasında köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Kardeşlerden üçü evli

Kaza haberleri Mardin'i yasa boğan kardeşlerden üçünün evli olduğu öğrenildi. Kardeşlerin Antalya’da restoran, konfeksiyon ve otelde çalıştıkları öğrenildi.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 12:47
  1. İstanbul
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  5. Arıklı köyü
  6. Antalya'nın Akseki ilçesi
  7. Mahsun Tuncer
  8. Mecit Tuncer
  9. Mehmet Ali Tuncer
  10. Bişar Tuncer
  11. Mardin Havalimanı
  12. Şerif Tuncel
  13. Cenaze namazı
  14. Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam

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