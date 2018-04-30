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Mardin'de yük boşaltan kamyonun kupa kısmı havaya kalktı

Nusaybin ilçesinde, boş alana toprak boşaltan kamyonun kupa kısmı havaya kalktı. Mahsur kalan şoför, kepçe getirilerek kurtarıldı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 18:12
Mardin'de yük boşaltan kamyonun kupa kısmı havaya kalktı

Olay, Nusaybin Eskiyol köyü mevkiindeki alarda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen toprak yüklü damperli kamyon, İpekyolu kenarına toprak boşaltırken kasa bölümü yere saplandı, kupa kısmı da havaya kalktı. 

Şoför kupa bölümünde mahsur kaldı. Getirilen kepçe ile şoför bulunduğu yerden alınarak kurtarıldı.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 18:12
  1. mardin
  2. nusaybin
  3. kamyonet
  4. kepçe

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