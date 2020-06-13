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Aktüel

Mardin'de yolcu otobüsünde 930 paket kaçak sigara ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-13 19:29:55 -
Mardin'de yolcu otobüsünde 930 paket kaçak sigara ele geçirildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde, siyah çantalarda yırtık elbiselerin arasına gizlenmiş 930 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Midyat-Ömerli kara yolunda kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yaptı.

Otobüsün bagajında yapılan aramada, iki siyah çanta içerisinde yırtık elbiseler arasına gizlenmiş 930 paket kaçak sigara bulundu.

Yolculardan şüpheli N.D. gözaltına alındı.

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