Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama
Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı.
Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında, 28 Aralık 2022'de düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 11 şüphelide 8'i tutuklanırken 3'ü serbest bırakıldı.
Operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildiği bildirildi. (İLKHA)