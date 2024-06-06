Mardin’de trafik kazası!
Mardin’in Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.
Mardin’in Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Turğutlu Mahallesi uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi.
Kullanıcısının ismi ve plakası öğrenilmeyen cip, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu yolun orta refüjüne çıktı.
Kazada aynı araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi hafif yaralandı.
Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
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Yaralılar, Ambulanslar ile Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada hurdaya dönen aracın yanma ihtimali üzerine itfaiye ekipleri cipin akü kutup başlıklarını sökerek güvenlik önlemleri alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlattı. (İLKHA)