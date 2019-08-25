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Mardin’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Mardin’de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

25 Ağustos 2019 Pazar 13:42
Mardin’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Mardin’de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, kaza Nusaybin-Kızıltepe karayolu üzerinde Artuklu’nun Tilkitepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mesut Tanak yönetimindeki 45 HA 1732 plakalı tır ile sürücülerinin ismi henüz belirlenemeyen 06 RFF 74 plakalı otomobil ve 31 UH 794 plakalı tır zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonrası bölgeye Nusaybin, Artuklu ve Kızıltepe’den çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada Mesut Tanak (38) hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi Nusaybin ve Kızıltepe Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Tanak’ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 13:42
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