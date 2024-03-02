Mardin'de tırın motosiklete çarptığı kazada bir kişi öldü
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
"MARDİN (AA) - Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Güney Çevre Yolu'nda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 AGB 862 plakalı tır, bedensel engelli Mazlum Aydemir'in (27), kullandığı üç tekerlekli motosiklete çarptı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aydemir'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi."