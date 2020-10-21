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Gündem Mardin'de PKK/KCK operasyonu! Gözaltılar var
Gündem

Mardin'de PKK/KCK operasyonu! Gözaltılar var

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 17:16:00 - 2020-10-21 17:17:29
Mardin'de PKK/KCK operasyonu! Gözaltılar var

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın 2015-2016 yıllarındaki terör olaylarına ilişkin Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, Nusaybin ilçesinde çukur eylemlerine katıldıkları, örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları, terör örgütü mensuplarıyla birlikte hareket ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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