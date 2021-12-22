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Yerel Mardin'de otomobilin çarptığı kadından acı haber
Yerel

Mardin'de otomobilin çarptığı kadından acı haber

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki Zübeyde Yücedağ, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 20:15:00 -
Mardin'de otomobilin çarptığı kadından acı haber

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve aracın plakası açıklanmayan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Zübeyde Yücedağ'a (71) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Yücedağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alındı.

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