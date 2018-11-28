Mardin'de operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce 26 Kasım'da terör örgütü PKK/KCK mensuplarıyla irtibat ve iltisak halinde bulunduğu tespit edilenlere yönelik Dargeçit, Nusaybin, Savur, Ömerli, Kızıltepe, Derik, Mazıdağı, Midyat ve Artuklu ilçelerinde 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda uzun namlulu silah ve örgütsel doküman ele geçirildi.

EYP kontrollü olarak imha edildi

Nusaybin ilçesi Akarsu Yandere yol güzergahında bulunan el yapımı patlayıcı düzeneği kontrollü imha edildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen dijital materyal ve malzemeler muhafaza altına alındı.

Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.