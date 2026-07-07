Mardin'de öldürülen hukuk öğrencisi Fırat Baraj: Tehdit 24 saat önce kamerada

Mardin'de 22 Aralık 2025 tarihinde çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren hukuk fakültesi öğrencisi Fırat Baraj'ın öldürülmesine ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüpheliler, olaydan bir gün önce aile dostunun iş yerine gidip tehdit savurdu.

Aile yakını Okan Yersen, Fırat Baraj'ın yanında büyüdüğünü ve onu manevi oğlu gibi gördüğünü söyledi. Yersen'in anlattıkları, cinayetin nasıl bir tehdidin ardından geldiğini adım adım ortaya koydu.

Olaydan bir gün önce: Dükkana gelen şüpheliler

Yersen, olaydan bir gün önce Fırat ve babasının gece saat 02.30'a kadar dükkanında oturduğunu anlattı. İkilinin ayrılmasından yaklaşık yarım saat sonra dükkana başka kişiler geldi.

Yersen o anı şöyle aktardı: "Onlar gittikten yaklaşık yarım saat sonra bu kişiler dükkana geldi. Bana, 'Git amcama söyle, ben onun oğlunu öldüreceğim' dediler."

Yersen'in "Ben neden söyleyeyim? Ben sizin aranıza giremem. Oğlu sana ne yaptı?" sorusuna aldığı yanıt kan dondurdu.

"Ona ancak oğlunu öldürerek zarar verebilirim"

Tehdidi savuran kişi, hedefinin Fırat değil amcası olduğunu açıkça söyledi. Yersen'in aktardığına göre şu sözleri kullandı: "Benim derdim amcamla. Ona ancak oğlunu öldürerek zarar verebilirim."

Aynı kişi, tehdidini tek bir cümleyle daha pekiştirdi: "Amcamın en büyük yatırımı Fırat'tır."

Yersen, bu konuşmaların tamamının dükkanının güvenlik kameralarına yansıdığını ve görüntüleri emniyete teslim ettiğini belirtti.

Aile dostunun uyarı çabası

Yersen, ertesi günün pazar olması nedeniyle iş yerini açmadığını, gündüz aileye bilgi vermekten çekindiğini söyledi. Gerekçesini şöyle açıkladı: "Fırat'ın ertesi gün okula gideceğini biliyordum. Gündüz söylesem yolda karşılaşıp kavga edebilirler, olay büyüyebilirdi. Fırat okuluna gitsin, sonrasında ne olacaksa olsun diye düşündüm."

Gece saat 23.00 sıralarında aile, Yersen'i kahveye çağırdı. Yersen eve gittiğinde Fırat'ın dışarıda olduğunu öğrenince onu içeri çağırmalarını istedi. Israrla "Bir şey mi oldu?" diye soran babaya, bir gün önceki tehdidi anlattı.

Yersen, tehdit edenlere bir çıkış yolu da sunduğunu belirtti: "Fırat'ın size yaptığı bir şey mi var? Sana saygısızlık ettiyse şimdi çağırırım, özür diletirim." Aldığı cevap yine aynıydı: "Fırat bana hiçbir şey yapmadı. Ben sadece amcama zarar vermek istiyorum."

"Peşinden koştuk ama yetişemedik"

Olay gecesi yaşananları da anlatan Yersen, Fırat'ın evde yemek yerken bir telefonla dışarı çıktığını söyledi. "Bir süre sonra telefonla konuşarak dışarı çıktı. Peşinden koştuk, 'Fırat gitme' diye seslendik ama yetişemedik. Sanırım telefonda onu dışarı çağırmışlardı" dedi.

Vurulma anı: 20-25 metre mesafede

Yersen, vurulma anına yaklaşık 20-25 metre mesafede olduğunu ve koştuğunu anlattı. Anlattıklarına göre araç geldiğinde Fırat sağ tarafta, babası ise sol taraftaydı.

"Şüpheliler araçtan bile inmeden ateş açtı ve olay yerinden uzaklaştılar" diyen Yersen, saldırının saniyeler içinde geliştiğini anlattı.

Avukat Gurbet Bilbay: "Önceden planlanmış bir cinayet"

Ailenin avukatı Gurbet Bilbay, olayın başından beri sıradan bir cinayet olmadığını, önceden planlanmış bir cinayet olduğunu söylediklerini belirtti. Bilbay, tehdit görüntülerini kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatarak "Bu olay tesadüfi değildir" dedi.

Bilbay, olay günü yaşananları şöyle aktardı: "Okan Bey olay günü ailenin evine gidiyor, durumu anlattığı esnada maktüle telefon geliyor ve dışarıya çıkıyor. Okan Bey maalesef yetişemiyor. Annesinin önünde zaten can çekişiyor."

Avukat Bilbay, gereğinin yapılmasını istediklerini belirtti ve Doğan bey'in suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Fırat Baraj kimdir?

Fırat Baraj, Mardin'de 22 Aralık 2025'te çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren hukuk fakültesi öğrencisidir.

Olaydan önce bir tehdit var mıydı?

Aile yakını Okan Yersen'e göre şüpheliler, olaydan bir gün önce dükkanına gelip Fırat'ı öldüreceklerini söyledi ve bu konuşma güvenlik kamerasına yansıdı.

Tehdit eden kişi ne söyledi?

Yersen'in aktardığına göre kişi, "Benim derdim amcamla. Ona ancak oğlunu öldürerek zarar verebilirim" ve "Amcamın en büyük yatırımı Fırat'tır" dedi.

Ailenin avukatı ne diyor?

Avukat Gurbet Bilbay, olayın tesadüfi olmadığını, önceden planlanmış bir cinayet olduğunu belirtti ve Doğan bey'in suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.