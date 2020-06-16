  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Mardin’de mercimek verimi çiftçinin yüzünü güldürdü

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde mercimek veriminin yüksek olması çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 14:14:15 -
Mardin’de mercimek verimi çiftçinin yüzünü güldürdü

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde mercimek veriminin yüksek olması çiftçilerin yüzünü güldürdü.


Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal mahallelerde mercimekleri biçen çiftçiler, ürünlerini patoz adı verilen tarım aracında ayrıştırmaya başladı. çiftçiler verimin beklenenin üstünde olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.


Mazıdağı ilçesine bağlı Bahçecik köyünde mercimek hasadına başlayan Necat Öztemel isimli çiftçi bu yıl mercimek veriminin yüksek olduğunu ifade etti. Öztemel, "Kurumaya bıraktığımız mercimekleri ayrıştırmaya başladık. Bu sene beklediğimiz verimin üstünde ürün alıyoruz. Geçen sene dönüm başı 100 kilo mercimek verim alırken, bu sene 230 kiloya kadar verim alıyoruz. Fiyatlarda geçen seneye göre baya yüksek. Şuan ki fiyatlardan çok memnunuz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı