Mardin’de lavanta hasadı yapıldı

Mardin’de Türk Kızılay Toplum Merkezlerinde Avrupa Birliği’nin desteğiyle başlatılan ’Tarımda İstihdam Projesi’ kapsamında, Suriye sınırının sıfır noktasında lavanta hasadı gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Avrupa Birliği’nin desteğiyle başlatılan ’Tarımda İstihdam Projesi’ kapsamında Mardin’i ziyaret etti. Mardin ziyareti kapsamında ilk olarakberaberindeki heyetle derneğin toplum merkezini ziyaret eden Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, merkez bünyesinde verilen kurslarda eğitim gören çocuklar ve kadınlarla bir araya geldi. Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Müzik atölyesinde eğitim alan gençlerle bir araya gelen Kınık önce Mardin yöresine ait şarkılara eşlik ederken daha sonra enstrüman çaldı. Merkezdeki çocuk ve kadınlarla bir süre sohbet Kınık, dikiş atölyesinde Suriyeli ve Mardinli kadınların yaptığı el işi ürünleri inceledi.

800 bin kişi faydalandı

Geçimlik kaynaklarının geliştirilmesi noktasında verilen desteklerle meslek edindirmeye çalıştıklarını söyleyen Kınık, “Atölyede hanımlar dikiş nakış öğreniyorlar. Bir meslek kazanıyorlar. Hem kendi ihtiyaçlarını gidermek için hem ailelerine gelir getirmek için onlara bu imkanları sağlamaya gayret ediyoruz. Kızılay’ın toplam 16 tane toplum merkezi var. Kapımız herkese açık. Hem kendi vatandaşlarımıza hem mülteci kardeşlerimize herkese açık. Şuan kadar yaklaşık 800 bin faydalanıcı faydalandı” dedi.

Koruma programı ile savaşın, göçün travmatize etmiş olduğu psikolojik travmalara açık toplumları korumaya gayret ettiklerini belirten Kınık, yaklaşık 160 bini aşkın kişinin koruma programından faydalandığını söyledi.

Toplum merkezi ziyaretinin ardından Kınık ve beraberindeki heyet toplum merkezlerinden faydalanan ihtiyaç sahipleri için Avrupa Birliği’nin desteğiyle hayata geçirilen "Tarımda İstihdam Projesi" kapsamında, Suriye sınırına sıfırına sıfır noktadaki Küçükköy mevkinde lavanta hasadına katıldı. Küçükköy mevkisinde Yıldız ailesi tarafından toplum merkezi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hibe edilen arazide yapılan lavanta hasadı töreninde konuşan Kınık, Kızılay’ın geçimlik kaynaklarını geliştirme programının Tarım ve Orman Bakanlığı, Ziraat Odaları Birliği, GAP Enstitüsü, Mardin Valiliği olmak üzere devletin ilgili tüm kuruluşlarının yanı sıra arazisini hibe eden Yıldız ailesinin destekleriyle uygulandığını ifade etti. Kınık, “Buradaki pilot uygulama, Türkiye’nin özellikle tarım imkanı olan diğer bölgelerinde de yaygınlaşacak. Bu anlamada Tarım ve Orman Bakanlığımızla, valiliklerimizle, tarım kredi kooperatiflerimizce, ziraat odalarımızla işbirliklerimizi yaygınlaştıracağız. Bu hasat, bereket artarak devam edecek” dedi.

3 kamp kapatıldı

Suriye sınırına yakın noktada bulunan Mardin’de önemli bir üretim projesinin hayata geçirildiğini vurgulayan Mardin Valisi Mustafa Yaman ise, “Bölgenin diğer illerinde olduğu gibi Mardin’de demülteci popülasyonu var. Üç kampımız vardı, bunları kapattık. Suriyeli kardeşlerimiz artık mahallelerde Mardinli hemşehrilerimizle beraber dostluk, kardeşlik içinde yaşıyorlar. 15 muhacirimiz ve 6’da Mardinli hemşehrilerimiz olmak üzere 21 aile bu projeden faydalanıyor. Türkiye bir marka olan Kızılay ile dünyanın her yöresinde mazlum olan, yardıma muhtaç olan insana ulaşıyor. Kızılay ile beraber dünyanın her yerinde varız" ifadelerini kullandı.

Verilen olanaktan memnuniyetini dile getiren Serhat Yıldız, “Burada çilek, lavanta yetiştiriyoruz. İlk önce burada kurs verdiler. Bu konuda hiç bilgimiz yoktu. Bilgi verdiler. Onlar sayesinde bu işi öğrenmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Proje sayesinde geçimlerini sağladıklarını dile getiren Davut Arsu, "Lavanta ve çilek ekliyoruz. Seramızı yaptık. Suriyeli arkadaşlarla beraber yapıyoruz. Burada çalışıyoruz. Memnunuz. Çok güzel geçimimiz yapıyoruz. Onların sayesinde burada yaşıyoruz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Mardin Valisi Mustafa Yaman ile teorik ve pratik eğitimlerini tamamlayarak 11 dönümlük seralarda marul, çilek ve lavanta yetiştiren 15’i Suriyeli 21 çiftçi ile davetliler, seralarda yetişen lavantaların hasadını yaptıktan sonra toplanan lavantalardan ilk yağ elde edildi.