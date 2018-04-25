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Mardin'de kuyuda bulanan cesetle ilgili önemli gelişme

Mardin'in Midyat ilçesinde kuyuda bulunan kadın cesediyle ilgili Başsavcılık soruşturma başlattı, genç kadının annesi, babası, amcası, eniştesi ve ablalarının gözaltına alındı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 09:27
Mardin'de kuyuda bulanan cesetle ilgili önemli gelişme

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Tulgalı köyü yakınlarında eski bir kuyunun çevresinden ağır kokular gelmesi üzerine çobanlar taşla dolu kuyuyu açtı. Taşların kaldırılmasının ardından cesetle karşılaşan çobanlar muhtara haber verdi. Muhtar ise Yayvantepe Jandarma Karakol Komutanlığı'nı aradı. Olay yerine ulaşan jandarma ve kurtarma ekipleri tamamen açtıkları kuyudan çürümüş kadın cesedi çıkardı. Cesedin yaklaşık 2 aylık ve 20 yaşındaki Gülpınar Kızılkaya'ya ait olduğu belirlendi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre, genç kızın öldürüldükten sonra 1 metre derinliğinde olan kuyuya atıldığı ve üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi. Kızılkaya'nın ailesinin İkizdere köyü Otluk mezrasında ikamet ettiği ve göçer oldukları öğrenildi. Genç kızın cesedi, eniştesi tarafından teşhis edildi.

KAYBOLDUĞUNU YALANLAMIŞLARDI

Gülpınar Kızılkaya'nın kayıp olduğunun 1-2 ay önce çevre köylerde konuşulduğu, ailenin ise öyle bir şeyin olmadığını söylediği öne sürüldü. Genç kızın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Gülpınar Kızılkaya'nın annesi, babası, amcası, eniştesi ve ablalarının gözaltına alındığı bildirildi.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 09:27
  1. Mardin

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