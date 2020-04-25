  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mardin'de kısıtlamanın ardından sokaklar ve tarihi mekanlar boş kaldı

2020-04-25 13:42:11 -
Mardin'de kısıtlamanın ardından sokaklar ve tarihi mekanlar boş kaldı

MARDİN (AA) - Mardin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sokaklar, caddeler ve tarihi mekanlar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle Mardin kent genelinde, cadde, sokak ve meydanların boş olduğu görüldü.

Polis ekipleri, kent genelinde uygulamalarını sürdürüyor. Araçları ve sokağa çıkan vatandaşları durduran ekipler, kimlik kontrolü yapıyor.

Kentte daha önce yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği tarihi yapılarda da sessizlik hakim oldu.

Özellikle Zinciriye Medresesi, Ulu Cami gibi önceden binlerce kişinin ziyaret ettiği tarihi yapıların yer aldığı cadde, sokak ve meydanlarda sakinlik göze çarpıyor.

Kent genelinde olduğu gibi Mardin-Diyarbakır ile Mardin-Şanlıurfa kara yollarında da araç trafiğinin en düşük seviyede olduğu görüldü.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı