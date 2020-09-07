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Aktüel Mardin'de kardeşi tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Mardin'de kardeşi tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-07 17:44:23 -
Mardin'de kardeşi tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde kardeşi tarafından tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsaldaki Toptepe Mahallesi'nde Abdullah A. (56) ile kardeşi B.A. henüz öğrenilemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.A. tüfekle ağabeyine ateş etti.

Olay yerinde hayatını kaybeden Abdullah A'nın cesedi, Mardin Devlet Hastanesi morgunda yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan B.A'nın jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.


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