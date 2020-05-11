Mardin'de karantina süresi dolan 39 kişi evlerine uğurlandı

MARDİN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İran'dan Türkiye'ye getirilerek Mardin'de öğrenci yurduna yerleştirilen 39 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, 27 Nisan'da İran'ndan getirilen 4'ü çocuk 39 Türk vatandaşının Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki 14 günlük karantina süresi sona erdi.

Karantina süresince ihtiyaçları Mardin Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kızılay ve AFAD tarafından karşılanan 39 kişi sağlık kontrolünün ardından AFAD ve yurttaki görevliler tarafından otobüslerle memleketlerine uğurlandı.

Öte yandan, Anneler Günü dolayısıyla evlerine giden kadın misafirlere karanfil verildi.

- "Ev konforunda ağırlandık"



Evine uğurlanan Salih Şaki, AA muhabirine, İran'dan getirilip karantinaya alındıkları sürede çok iyi ağırlandıklarını söyledi.

Devlet büyüklerine teşekkür eden Şaki, "Hiç böyle misafirperverlik beklemiyorduk. Gerçekten çok güzel ağırlandık. Ev konforunda ağırlandık. Cumhurbaşkanımıza, devletimize, AFAD'a, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ve diğer yetkililere içtenlikle teşekkür ediyorum." dedi.

Maide Candan ise 14 günlük karantina sürecinin ardından evlerine dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Güzel geçti, bizimle yakından ilgilendiler. Öncelikle devletimize ve burada bizimle yakından ilgilenen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.







