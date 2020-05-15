  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ülker’de satışlar arttı, kâr 400 milyonu aştı

İstanbul için korkutan uyarı İstanbul’da kaç kişiye korona bulaştı?

Benzin ve motorinde indirim

Virüs ile yapılan planlı mücadele birilerini rahatsız etti

Sokağa çıkma yasağı üzerine..
için kalan
Aktüel

Mardin'de karantina süresi dolan 127 kişi evlerine uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:19:49 -
Mardin'de karantina süresi dolan 127 kişi evlerine uğurlandı

MARDİN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Irak'tan Türkiye'ye getirilerek Mardin'de öğrenci yurduna yerleştirilen 127 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, 1 Mayıs'ta Irak'tan getirilen 127 Türk vatandaşının Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki 14 günlük karantina süresi sona erdi.

Karantina süresince ihtiyaçları Mardin Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kızılay ve AFAD tarafından karşılanan 127 kişi sağlık kontrolünün ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin, AFAD Müdürü Davut Esen, AFAD ve yurttaki görevliler tarafından otobüslerle memleketlerine uğurlandı.

Vatandaşlara, Mardin Orman Bölge Müdürlüğü ekibi fidan hediye etti.

Evine uğurlanan Ömer Ceviz, Mardin'de çok güzel ağırlandıklarını söyledi.

Irak’ta 35 günlük mahsur kalmaların ardından Mardin'e getirildiklerini belirten Ceviz, "Devletimizin sayesinde karantinaya alındık. Bütün imkanlar hepimize sağlandı. Yemek, temizlik, sağlık her şey çok güzeldi." dedi.

Ömer Çavuşlu da kentte çok iyi ağırlandıklarını anlatarak, bütün ilgililere teşekkür etti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı