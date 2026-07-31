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Gündem Mardin'de kaçakçılık operasyonu: 1500 yıllık Roma mozaiği ele geçirildi!
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Mardin'de kaçakçılık operasyonu: 1500 yıllık Roma mozaiği ele geçirildi!

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Mardin'de kaçakçılık operasyonu: 1500 yıllık Roma mozaiği ele geçirildi!

Mardin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Geç Roma Dönemi'ne ait 1500 yıllık figürlü taban mozaiği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Komutanlığın KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Ömerli ile Derik İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince, kültürel mirasın korunmasına ve tarihi eser kaçakçılığı ile yasa dışı kazı faaliyetine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, yaklaşık 1500 yıllık, Geç Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen figürlü taban mozaiğinin yanı sıra sikke, 2 yüzük, 13 obje, 3 değerli taş ile "Antik Roma Sikkeleri" isimli kaynak ele geçirildi.

Mozaikli alan, Mardin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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