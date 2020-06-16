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Aktüel

Mardin'de iş yerine giren yılan itfaiye tarafından yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 16:41:52 -
Mardin'de iş yerine giren yılan itfaiye tarafından yakalandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir berber salonuna giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Mor Yakup Mahallesi Ziya Gökalp Sokak'taki bir berber salonuna yaklaşık 1 metre uzunluğunda yılan girdi.

Yılanı gören iş yeri sahibi durumu Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri, özel bir aparatla yılanı yakaladı.

Vatandaşlar, yılanı kimseye zarar vermeden yakalayan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Yılan, itfaiye ekipleri tarafından kırsal bölgeye götürülerek doğaya bırakıldı.

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