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Mardin’de ipek böcekçiliği gelişiyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında kırsal mahallelerde ipek böcekçiliği uygulaması başlatıldı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:44
Mardin’de ipek böcekçiliği gelişiyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında kırsal mahallelerde ipek böcekçiliği uygulaması başlatıldı.


Daha önce küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yanı sıra tarım için çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, ipek böcekçiliği konusunda sağlanan başarının devamı için yeni adımlar atmaya başladı. Mardin Büyükşehir Belediyesi Yerel Ekonomiyi Güçlendirme Daire Başkanlığı Kızıltepe ilçesi Dikmen Mahallesi’nde çiftçilere eğitim verdi. Burada ipek böcekçiliği ve getirileri anlatıldı.



Tarım ve hayvancılığa destek


Konu hakkında açıklama yapan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan VekiliMustafa Yaman, kentte tarım ve hayvancılığın gelişmesi için çalıştıklarını söyledi. Vali Yaman, "Büyükşehir Belediyemiz ilimizin her metrekaresinde özveriyle projeleri için çalışmaktadır. 2 yıl içinde birçok konuda ilkleri yaşayan ilimizde, tarım ve hayvancılık konusunda da ciddi çalışmalarımız oldu. Şehrimiz tarım ile özdeşmiş bir şehirdir. Hayvancılığın da etkili olarak sürdürüldüğü Mardin’de alternatif ve kazanç getiren sektörlerin gelişmesini istiyoruz. Bu noktada yaptığımız çalışmalardan birisi de ipek böcekçiliğinin gelişmesiyle ilgilidir. İlimizde ipek böceğinin yetişmesine ve gelişmesine imkan verecek bölgelerimiz söz konusudur. Bu konuda çalışma yaptığımız Savur ilçemizde başarıya ulaştık. Şimdi ise Kızıltepe ilçemizde elverişli mahallelerimizde çalışma yapmak istiyoruz. Bu nedenle eğitimlerimize başladık. Kısa sürede uygulamaya geçerek kazandırmak istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi tarım ve hayvancılıkla ilgili çalışmalarına devam edecek" dedi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:44
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