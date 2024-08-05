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Yerel Mardin'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si ağır 6 kişi yaralandı!
Yerel

Mardin'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si ağır 6 kişi yaralandı!

Yeniakit Publisher
2024-08-05 09:44:00 -
Mardin'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si ağır 6 kişi yaralandı!

Nusaybin-Midyat karayolunda kafa kafaya çarpışan araçların neden olduğu kazada, 2 'si ağır 6 kişi yaralandı.

Mardin'de Nusaybin-Midyat kara yolu kırsal Sivrice Mahallesi mevkiinde sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen otomobiller, kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobillerdeki 6 kişi yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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İNCELEME SÜRÜYOR

Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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