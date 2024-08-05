Mardin'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si ağır 6 kişi yaralandı!
Nusaybin-Midyat karayolunda kafa kafaya çarpışan araçların neden olduğu kazada, 2 'si ağır 6 kişi yaralandı.
Mardin'de Nusaybin-Midyat kara yolu kırsal Sivrice Mahallesi mevkiinde sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen otomobiller, kafa kafaya çarpıştı.
Kazada otomobillerdeki 6 kişi yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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İNCELEME SÜRÜYOR
Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.