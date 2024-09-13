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Yerel Mardin'de feci kaza: 8 kişi yaralandı
Yerel

Mardin'de feci kaza: 8 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-09-13 23:00:00 -
Mardin'de feci kaza: 8 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Subaşı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 KJ 4380 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada otomobildeki M.G., M.A.D., B.D., H.D., Z.D., S.Z.D., D.D ve R.D. yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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