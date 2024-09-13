Mardin'de feci kaza: 8 kişi yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Subaşı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 KJ 4380 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada otomobildeki M.G., M.A.D., B.D., H.D., Z.D., S.Z.D., D.D ve R.D. yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.